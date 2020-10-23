Польский политолог Якуб Корейба объяснил, почему для Польши жизненно важно изолировать Россию из политического пространства вокруг себя. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

Польше предрекли соседство с «новой Российской империей» © CC0, Pixabay Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В интервью он с очевидным негативом говорит, что политическая элита Польши «заменила миф стремления к свободе мифом русофобского союза под знаменами реакции».

По словам Корейбы, для поляков русофобия — это просто осознание факта несовместимости не только государственных интересов, но культурно-цивилизационной модели развития, образа жизни, политической системы, эстетического вкуса —всех базовых параметров, которые определяют идентичность человека и его поведение.

«Для поляков, если они хотят оставаться поляками, никакие компромиссы со всем русским невозможны по сути, то есть вообще какое-либо физическое присутствие всего русского в политической плоскости исключено, поэтому нам так нужна независимая Прибалтика, Беларусь и Украина. Никакой договор с Россией невозможен <…>, потому что он подразумевает необходимость отказа от ценностей, а для нас главная ценность в том, что мы не русские. У нас, кроме чувства превосходства над русскими и Шопена, больше ничего нет — мы все растеряли на разных этапах нашей истории, и поэтому будем беречь то, что есть», — заявил Корейба.

Поэтому, по его словам, поскольку Польша не может уничтожить Россию, она будет всячески стремиться к ее изоляции, чтобы минимизировать ее присутствие в своей жизни.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.