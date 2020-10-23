На днях «Коммерсант» опубликовал последнее интервью польского профессора Анджея Валицкого, который умер в августе этого года. В интервью он с очевидным негативом говорит, что политическая элита Польши «заменила миф стремления к свободе мифом русофобского союза под знаменами реакции».
По словам Корейбы, для поляков русофобия — это просто осознание факта несовместимости не только государственных интересов, но культурно-цивилизационной модели развития, образа жизни, политической системы, эстетического вкуса —всех базовых параметров, которые определяют идентичность человека и его поведение.
«Для поляков, если они хотят оставаться поляками, никакие компромиссы со всем русским невозможны по сути, то есть вообще какое-либо физическое присутствие всего русского в политической плоскости исключено, поэтому нам так нужна независимая Прибалтика, Беларусь и Украина. Никакой договор с Россией невозможен <…>, потому что он подразумевает необходимость отказа от ценностей, а для нас главная ценность в том, что мы не русские. У нас, кроме чувства превосходства над русскими и Шопена, больше ничего нет — мы все растеряли на разных этапах нашей истории, и поэтому будем беречь то, что есть», — заявил Корейба.
Поэтому, по его словам, поскольку Польша не может уничтожить Россию, она будет всячески стремиться к ее изоляции, чтобы минимизировать ее присутствие в своей жизни.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.