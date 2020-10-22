В компании заявили, что на данный момент на Запорожской АЭС нет запчастей для капремонта дизель-генераторов. «Энергоатом» несколько раз объявлял торги на их приобретение.
Только в 2020 году таких попыток было пять. Однако каждый раз торги срывались по разным причинам. В том числе по жалобе конкурента российских компаний австрийской «Inkla Trading & Engineering GmbH».
Несколько раз детали российских поставщиков отклоняли со ссылкой на письмо председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова.
Украинские власти выступают против покупки товаров российского производства, комплектующие для атомных электростанций не исключение.
Однако АЭС, находящиеся на территории Украины, построены в советское время, и подходящие запчасти для них производят в основном компании, также являющиеся наследницами СССР.
В связи со сложностями в покупке деталей для АЭС депутат «Слуги народа» Сергей Нагорняк предложил вывести из-под действия закона «О публичных закупках» закупки систем и элементов безопасности атомных энергоблоков.
На Украине действует четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, является крупнейшей в Европе.