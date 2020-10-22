В Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных электростанций Украины сообщили о том, что три блока Запорожской АЭС не смогут выйти с планово-предупредительного ремонта, если не закупить запчасти без открытых торгов, передают Наші гроші 22 октября

На Украине хакеры устроили «катастрофу» на АЭС © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Только в 2020 году таких попыток было пять. Однако каждый раз торги срывались по разным причинам. В том числе по жалобе конкурента российских компаний австрийской «Inkla Trading & Engineering GmbH».

Несколько раз детали российских поставщиков отклоняли со ссылкой на письмо председателя Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григория Плачкова.

Украинские власти выступают против покупки товаров российского производства, комплектующие для атомных электростанций не исключение.

Однако АЭС, находящиеся на территории Украины, построены в советское время, и подходящие запчасти для них производят в основном компании, также являющиеся наследницами СССР.

В связи со сложностями в покупке деталей для АЭС депутат «Слуги народа» Сергей Нагорняк предложил вывести из-под действия закона «О публичных закупках» закупки систем и элементов безопасности атомных энергоблоков.

На Украине действует четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, является крупнейшей в Европе.