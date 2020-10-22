Число зарегистрированных в Польше работающих иностранцев достигло 689 тысяч человек, причем львиная доля из них - выходцы с Украины, такую информацию обнародовали в управлении соцстрахования страны, сообщает Telegram-канал издания Украина.ру 22 октября

Третье место по численности приезжих иностранцев в Польше принадлежит выходцам из Грузии, их более 11 тысяч, второе место за белорусами — их свыше 46 тысяч.

Уверенно лидируют в этом списке украинцы, их на работу в Польшу приехало 507 тысяч, что составляет 73,5% от всего числа иностранцев.

«Такого масштаба в нашей истории не было», — заявила глава соцстраха Польши Гертруда Усьцинска.

Названо число белорусов, уехавших на Украину после выборов © tarosys

При этом Украина заявила о программе привлечения иностранных специалистов, в частности белорусских IT-инженеров, для чего в стране планируют запустить пилотный проект по упрощенной процедуре оформления вида на жительство для таких иностранцев.