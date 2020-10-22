Третье место по численности приезжих иностранцев в Польше принадлежит выходцам из Грузии, их более 11 тысяч, второе место за белорусами — их свыше 46 тысяч.
Уверенно лидируют в этом списке украинцы, их на работу в Польшу приехало 507 тысяч, что составляет 73,5% от всего числа иностранцев.
«Такого масштаба в нашей истории не было», — заявила глава соцстраха Польши Гертруда Усьцинска.
В среду, 21 октября, в МВД Белоруссии обнародовали число граждан, которые, наоборот, предпочли своей стране Украину. Таких оказалось 3 тысячи человек.
При этом Украина заявила о программе привлечения иностранных специалистов, в частности белорусских IT-инженеров, для чего в стране планируют запустить пилотный проект по упрощенной процедуре оформления вида на жительство для таких иностранцев.