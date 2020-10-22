«В Украине таких лабораторий нет, и так скоро не будет даже при желании. Работать с вирусом в Украине негде», — заявил Есилевский.
Ученый считает, что полностью украинской вакцины «не будет и не может быть в принципе», а заявление Офиса президента о создании препарата от COVID-19 — «пафосный пиар на достаточно странных коммерческих разработках».
Биофизик оценил работу Украины в части производства вакцины как «планируем запрягать коней», тогда как «победитель уже пересекает финишную черту».
В среду, 21 октября, Министерство здравоохранения Украины опубликовало сообщение, в котором говорится, что страна не намерена закупать или получать российские вакцины от коронавируса, а переговоры о закупке препаратов из РФ запрещены на законодательном уровне.