Представленный президенту Владимиру Зеленскому образец препарата от COVID-19 якобы разработанный на Украине, является препаратом турецкого производства при участии украинского дочернего предприятия международной частной фармкомпании, заявил биофизик Семен Есилевский в своем медицинском блоге 22 октября

«В Украине таких лабораторий нет, и так скоро не будет даже при желании. Работать с вирусом в Украине негде», — заявил Есилевский.

Вакцина от COVID-19: Украина сделала громкое заявление © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Биофизик оценил работу Украины в части производства вакцины как «планируем запрягать коней», тогда как «победитель уже пересекает финишную черту».

В среду, 21 октября, Министерство здравоохранения Украины опубликовало сообщение, в котором говорится, что страна не намерена закупать или получать российские вакцины от коронавируса, а переговоры о закупке препаратов из РФ запрещены на законодательном уровне.