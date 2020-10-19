Российский оппозиционер Алексей Навальный посетовал, что произошедшее с ним «отравление» так и не осудил президент США Дональд Трамп, и призвал американского лидера сделать это. Об этом он заявил в интервью каналу CBS 18 октября

Ищенко объяснил, США вдруг отстранились от ситуации с Навальным © Владимир Трефилов

«Я заметил, что [Трамп] этого не сделал. Я думаю, что это исключительно важно, чтобы каждый <…> прежде всего президент США, был твердо против использования химического оружия в XXI веке», — заявил оппозиционер.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.