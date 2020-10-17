Временная поверенная по делам США на Украине Кристина Квин вызвала «на конструктивный диалог» главу Минздрава Максима Степанова, чтобы обсудить борьбу с коронавирусом в стране.
После неформальной встречи на Facebook появилось сообщение, в котором отмечается, что Украина не будет закупать российскую вакцину «Спутник V».
«Вчера временная поверенная в делах США Кристина Квин пригласила на конструктивный коллегиальный ужин Министра Степанова, чтобы обсудить борьбу с COVID-19 и реформы сектора здравоохранения. Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!», — говорится в сообщении.
При этом ранее Степанов заявлял о невозможности использовать любую вакцину, не прошедшую клинических испытаний.