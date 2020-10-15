«Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе. Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу — вице-президенту», — сказал Трамп.
По его словам, будучи вице-президентом США в администрации бывшего главы государства Барака Обамы Байден «отвечал за Украину и Россию». Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии — коррумпированный политик и ему нельзя претендовать на пост президента.
Президент также потребовал, чтобы Байден незамедлительно предоставил всю свою электронную переписку, сведения о встречах, телефонных разговорах, а также стенограммы и записи, «касающиеся его связей с деятельностью его семьи в сфере бизнеса и влияния по всему миру, в том числе в Китае и России».
Накануне газета New York Post сообщила, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.
В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.