Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена после появления публикации газеты New York Post о сыне демократа Хантере Байдене. Об этом он заявил 14 октября, сообщает Bloomberg

«Дал предлог бессовестным людям». Хантер Байден оправдался за «украинский скандал» © commons.wikimedia.org, acaben Джо Байден нагло лгал о своей непричастности к коррупции его сына в бизнесе. Хантеру платили за возможность обращаться к его отцу — вице-президенту», — сказал Трамп.

По его словам, будучи вице-президентом США в администрации бывшего главы государства Барака Обамы Байден «отвечал за Украину и Россию». Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии — коррумпированный политик и ему нельзя претендовать на пост президента.

Президент также потребовал, чтобы Байден незамедлительно предоставил всю свою электронную переписку, сведения о встречах, телефонных разговорах, а также стенограммы и записи, «касающиеся его связей с деятельностью его семьи в сфере бизнеса и влияния по всему миру, в том числе в Китае и России».

Накануне газета New York Post сообщила, что в деле нефтегазовой компании Burisma, с которым связана деятельность на Украине Джо Байдена и его сына Хантера, появились новые улики. В распоряжении издания оказалась ранее не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group.

В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.