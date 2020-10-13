Совет Европы (СЕ) выпустил официальное заявление, в котором выразил готовность помочь Белоруссии провести «подлинные реформы», пишет РИА Новости 13 октября со ссылкой на совместное заявление органа

В документе, подписанном замглавы МИД Греции, председателя комитета министров СЕ Милтиадиса Варвициотиса, главы Парламентской ассамблеи СЕ Рика Демса и генсека совета Марии Пейчинович-Бурич, говорится, что все задержанные в Белоруссии должны быть освобождены, а власть должна начать диалог с оппозицией.

«Добиться успеха невозможно без участия всех, в том числе и тех, кто выступает против власти. Совет Европы готов помочь Белоруссии на ее пути к подлинным реформам», — цитирует агентство заявление СЕ.

«Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by Александра Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.