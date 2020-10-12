Живут за чертой бедности, то есть не в состоянии приобрести потребительскую корзину, 80% украинских пенсионеров, рассказала парламентский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова в ходе Социального форума Совета ООН по правам человека 12 октября

В целом, по ее данным, за чертой бедности оказались 25% жителей Украины.

При этом каждый третий работающий украинец не зарабатывает достаточно для приобретения самого необходимого.

«Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua

Если в стране сохранится застой в экономике, то в ближайшие годы украинские пенсионеры потеряют одну пятую часть своих пенсий из-за падения покупательной способности гривны.

Напомним, после госпереворота в Киеве в 2014 году украинский режим оборвал экономические связи с Россией, что нанесло украинской экономике серьезный ущерб.

Его не восполнили доходы от торговли с ЕС, как это обещали евроориентированные компрадоры, пришедшие к власти на Украине после переворота.