Такой вариант обсуждается в директорате клуба Рината Ахметова, пока в неформальном ключе. Другое дело, что в реальность возвращения "оранжево-черных" в Донбасс уже мало кто верит

Бывший начальник пресс-службы ФК "Шахтер" рассказал о причинах смерти Сергея Ателькина © footboom.com Феномен Палкина. Война миров в границах одного украинского клуба" на страницах своего авторского сайта бывший начальник пресс-службы "Шахтера" Руслан Мармазов.

ОН считает, что внутренняя атмосфера в «Шахтере» за годы его расквартирования в Киеве сильно изменилась. По инерции время от времени озвучиваются слова, что клуб спит и видит возвращение в Донецк, игру на заполненной мирным и счастливым населением «Донбасс Арене»… Но на самом деле менеджмент вполне обжился в Киеве, пустил корни, по достоинству оценил преимущества столичного бытия перед скромным Донецком.

В клубном директорате обкатываются интересные концепции, дескать, если даже «Шахтер» и вернется, то лучше всего находиться в Киеве, а в Донецк летать только на игры. Как «Анжи», например, команда, приписанная к Махачкале, но в Дагестане объявлявшаяся только в матчевые дни, постоянно находясь в Москве.

"Впрочем, в возвращение «Шахтера» мало кто верит и в Киеве, и тем более в Донецке", — подчеркивает Руслан Мармазов.