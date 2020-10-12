Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО будет важным сигналом для Российской Федерации. Его слова прозвучали в интервью BBC, которое было обнародовано 11 октября в YouTube

Украина в НАТО: Зеленский попросил у Джонсона план © REUTERS, Aaron Chown/Pool Он также заявил, что в конфликт в Донбассе тоже никто не мог поверить, поэтому не нужно думать, что возможность вступления Украины в НАТО — это фантастика.