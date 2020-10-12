«Честно говоря, мы уже стали партнерами НАТО с расширенными возможностями. Мы идем в НАТО… У нас мощная армия, у нас армия в 200 тысяч, мы обновляем технику, но этого мало… Если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка», — заявил Зеленский.
Он также заявил, что в конфликт в Донбассе тоже никто не мог поверить, поэтому не нужно думать, что возможность вступления Украины в НАТО — это фантастика.