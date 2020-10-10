Вполне возможно, что политический кризис в Киргизии перекинется на Таджикистан, где должны состояться президентские выборы. Об этом рассказал специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Иждивенческий формат разваливает государства бывшего СССР © Владимир Трефилов Эмомали Рахмон баллотируется в президенты на нынешних выборах. Также на пост главы государства претендуют Рустам Латифзода от «Аграрной партии», Абдухалим Гаффорзода от «Социалистической партии», Рустам Рахматзода от «Партии экономических реформ» и Миродж Абдуллоев от «Коммунистической партии».

Эксперт отметил, что все страны Центральной Азии поразительно интегрированы друг с другом в плане обмена информацией, культуры и торговых отношений.

«Они прекрасно знают, где и что происходит. И население там очень политизировано. В Таджикистане очень нездоровая ситуация в политическом плане», — указал Суздальцев.

Есть надежда, что в Таджикистане все произойдет не так, как в Киргизии, однако президент Рахмон все это время занимался укреплением личной власти, вместо того чтобы решать многочисленные проблемы страны, заключил собеседник издания.

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