В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента и выпустили из изолятора крупных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.
Опыт двух предыдущих революций показал, подчеркнул эксперт, что Россия ведет себя нейтрально, но помогает первой.
«Наши союзнические отношения во время революций не дали трещину, а среди политических партий мало тех, кто выступает с антироссийских позиций. Все понимает, что это стратегический партнер, что мы зависим от ГСМ, и что именно туда идет поток трудовых мигрантов. Но Россия в любом случае должна соблюдать нейтралитет, потому что страна сама должна разобраться с этой ситуацией», — считает Султангазиев.
Тем не менее, добавил политолог, хотя в киргизском обществе стали звучать разговоры о возможном воссоединении с Россией, большинство людей все-таки хотели бы жить в независимом государстве, каким бы слабым оно ни было.
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