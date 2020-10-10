В Киргизии сейчас не ждут каких-то особенных шагов со стороны России, республика сама должна выйти из политического кризиса. Об этом рассказал киргизский политолог Айбек Султангазиев в интервью изданию Украина.ру

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев Алмазбека Атамбаева. ЦИК объявил результаты выборов недействительными. Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и ввел комендантский час.

Опыт двух предыдущих революций показал, подчеркнул эксперт, что Россия ведет себя нейтрально, но помогает первой.

«Наши союзнические отношения во время революций не дали трещину, а среди политических партий мало тех, кто выступает с антироссийских позиций. Все понимает, что это стратегический партнер, что мы зависим от ГСМ, и что именно туда идет поток трудовых мигрантов. Но Россия в любом случае должна соблюдать нейтралитет, потому что страна сама должна разобраться с этой ситуацией», — считает Султангазиев.

Тем не менее, добавил политолог, хотя в киргизском обществе стали звучать разговоры о возможном воссоединении с Россией, большинство людей все-таки хотели бы жить в независимом государстве, каким бы слабым оно ни было.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.