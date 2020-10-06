Президент Украины Владимир Зеленский назвал невозможным выполнение Киевом подписанных Украиной Минских соглашений. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Politico Europe, перевод которого опубликован на сайте Офиса президента Украины 6 октября

В частности, Зеленский сказал, что Киев не будет выполнять пункты договоренностей, в которых говорится, что передача Киеву контроля за границей в Донбассе возможна только после проведения выборов по украинским законам в Донбассе.

«Я говорил и президенту Макрону, и канцлеру Германии Меркель, и президенту Путину, что у нас не будет там наблюдателей, если не будет границы (под нашим контролем) и мы не сможем контролировать ход выборов», — подчеркнул Зеленский.

Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

По словам Зеленского, Киев согласится на выборы в Донбассе только после «вывода всех незаконных формирований с территории» и передачи Киеву контроля над границей с Россией.

Это означает, что Украина не намерена признавать нынешнюю власть ДНР и ЛНР, требует вывода администраций и народной милиции непризнанных республик в Россию.

Между тем в Минских соглашениях, которые подписала Украина и утвердил Совет безопасности ООН, что делает документ обязательным к исполнению, четко прописан порядок действий: сначала выборы, формирование местной власти, признание этой власти Киевом и только потом передача контроля над госграницей.

Отказываясь вести диалог с Донецком и Луганском, Зеленский ставит крест на мирном урегулировании конфликта в Донбассе, поскольку его предложения означают оккупацию ДНР и ЛНР киевским режимом, а не диалог между сторонами.