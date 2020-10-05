Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся на сцене актового зала университета Case Western Reserve в Кливленде (штат Огайо) вечером 29 сентября. Оппоненты дискутировали 96 минут. При этом они постоянно перебивали друг друга, переходили на личности.
Эксперт объяснил, что гражданам США не хватает уверенного и сильного президента с твердой рукой, каким является российский лидер.
«Популярность Путина в Соединенных Штатах намного выше, чем у самих американских политиков. Решительный, волевой руководитель. Это то, чего сейчас Америка хочет», — считает Кедми.
Специалист добавил, что перед американцами стоит непростая задача, поскольку им предстоит выбрать меньшее из двух зол.