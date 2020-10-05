Учитывая уровень дискуссии, который продемонстрировали Дональд Трамп и Джо Байден во время предвыборных дебатов, следующим президентом США вполне может стать Владимир Путин. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в эфире ITON-TV

США: хроника выборов президента, 5 октября

Эксперт объяснил, что гражданам США не хватает уверенного и сильного президента с твердой рукой, каким является российский лидер.

«Популярность Путина в Соединенных Штатах намного выше, чем у самих американских политиков. Решительный, волевой руководитель. Это то, чего сейчас Америка хочет», — считает Кедми.

Специалист добавил, что перед американцами стоит непростая задача, поскольку им предстоит выбрать меньшее из двух зол.