Журналист издания Vanity Fair Гэбриэл Шерман со ссылкой на источники из Респубиканской партии сообщил, что президент США Дональд Трамп испугался за свою жизнь, узнав о диагнозе. Об этом корреспондент сообщил у себя в Twitter 4 октября

«Я кончу как Стэн Чера? Так и будет?», — эти вопросы по словам Шермана, задавал Трамп когда узнал о том, что заразился коронавирусом.

Стэн Чера — друг Трампа из Нью-Йорка, который скончался от COVID-19 в апреле нынешнего года. Журналист также заявил, что состояние президента, по данным его источников, куда хуже, чем это озвучивают официальные источники.

Дональд Трамп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, 2 октября. Заразилась COVID-19 и первая леди США Мелания Трамп.

По данным СМИ, заразиться коронавирусом первые лица государства могли на мероприятии в Белом доме 26 сентября, в ходе которого Трамп объявил кандидата в Верховный суд. Через несколько дней после этого сразу несколько присутствовавших обнародовали свои положительные тесты на COVID-19.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.

Между тем, до тех пор Трамп рискует вообще не вернуться в Белый дом. Газета The Telegraph 4 октября опубликовала порядок действий на случай недееспособности главы государства.

Так, вице-президент США Майк Пенс займет пост главы государства, если заразившегося Трампа признают недееспособным.

Чтобы вернуться к делам, президенту нужно будет в письменной форме уведомить об этом Конгресс. Дальше палаты парламента путем голосования решат: поддержать возвращение Трампа или оставить исполняющего обязанности президента Пенса до новых президентских выборов.

Если же коронавирус выведет из рабочего строя и Пенса, то полномочия президента перейдут спикеру палаты представителей — Нэнси Пелоси.

В случае, если события зайдут так далеко, Демократической партии удастся получить контроль над Белым домом еще до президентских выборов.

К слову, сам Трамп выложил пост в Twitter, где написал, что чувствует себя намного лучше и надеется, что скоро приступит к работе, чтобы «сделать Америку снова великой».