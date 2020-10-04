«Я кончу как Стэн Чера? Так и будет?», — эти вопросы по словам Шермана, задавал Трамп когда узнал о том, что заразился коронавирусом.
Стэн Чера — друг Трампа из Нью-Йорка, который скончался от COVID-19 в апреле нынешнего года. Журналист также заявил, что состояние президента, по данным его источников, куда хуже, чем это озвучивают официальные источники.
Дональд Трамп сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, 2 октября. Заразилась COVID-19 и первая леди США Мелания Трамп.
По данным СМИ, заразиться коронавирусом первые лица государства могли на мероприятии в Белом доме 26 сентября, в ходе которого Трамп объявил кандидата в Верховный суд. Через несколько дней после этого сразу несколько присутствовавших обнародовали свои положительные тесты на COVID-19.
Выборы президента США запланированы на 3 ноября.
Между тем, до тех пор Трамп рискует вообще не вернуться в Белый дом. Газета The Telegraph 4 октября опубликовала порядок действий на случай недееспособности главы государства.
Так, вице-президент США Майк Пенс займет пост главы государства, если заразившегося Трампа признают недееспособным.
Чтобы вернуться к делам, президенту нужно будет в письменной форме уведомить об этом Конгресс. Дальше палаты парламента путем голосования решат: поддержать возвращение Трампа или оставить исполняющего обязанности президента Пенса до новых президентских выборов.
Если же коронавирус выведет из рабочего строя и Пенса, то полномочия президента перейдут спикеру палаты представителей — Нэнси Пелоси.
В случае, если события зайдут так далеко, Демократической партии удастся получить контроль над Белым домом еще до президентских выборов.
К слову, сам Трамп выложил пост в Twitter, где написал, что чувствует себя намного лучше и надеется, что скоро приступит к работе, чтобы «сделать Америку снова великой».