На Украине действует своеобразный аттракцион, когда власть сама назначает тех или иных людей на те или иные посты, а потом через некоторое время сама же увольняет их. Об этом рассказал экс-советник секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо в интервью изданию Украина.ру

Сергей Сивохо: Война — удобная матрица существования властного планктона в Украине © Facebook, Сергей Сивохо Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Мотивировано это было тем, что он якобы «отступил от справедливой оценки» ситуации на юго-востоке страны, а также от тезиса об «оккупации» Крыма. Фокин в частности заявлял, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной.

«У нас в стране просто такой аттракцион — назначать и увольнять. Я уже на этих «украинских горках» покатался — чуть не стошнило. Конечно, увольнение Фокина — это дико и смешно одновременно. Вы что, не знали, какая позиция у человека? Не донесли ему свою позицию? Не согласовали все острые вопросы? Или он должен был просто сидеть на переговорах болванчиком и надувать щеки? Так это не того масштаба человек!», — негодует общественный деятель.

Фокин, будучи первым премьером Украины, давно заслужил право на своё мнение, и это мнение человека, который в силу своего опыта опирается на факты и национальные интересы, подчеркнул Сивохо.

Собеседник издания констатировал, что пока Украиной управляют эмоции толпы, причём самые низменные.

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