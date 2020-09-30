Президент Азербайджана Ильхам Гейдар Алиев заявил, что бои в Карабахе - это «момент истины» для Азербайджана, в результате которого Баку узнает, «кто есть кто», передает РИА Новости 30 сентября

Алиев отметил, что существующий формат международных переговоров не дает никого результата.

«Поэтому считаю, что призывы какой-либо стороны к диалогу неуместны. Это делают международные организации, ООН, и мы это, естественно, принимаем… А те, кто просто говорит — начните диалог, а мы поможем, то для этого нет необходимости. Сейчас момент истины», — заявил он.

Вместе с тем он выразил сожаление, что международная общественность и сопредседатели Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США, занимающиеся карабахским конфликтом, должным образом не смогли повлиять на правительство Армении.

При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что бои в Карабахе прекратятся при выполнении Ереваном условия о выводе войск и когда Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Обострение в Карабахе. Азербайджанский эксперт сказала, какую позицию должна занять Россия © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Стороны обвиняют друг друга в развязывании конфликта.

Турция поддержала Азербайджан, Россия и другие страны призвали остановить кровопролитие в регионе.