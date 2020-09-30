Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время первых дебатов назвал действующего американского лидера щенком президента России Владимира Путина. Об этом сообщает 29 сентября телеканал CBS News

Этот день настал. Трамп и Байден сойдутся лицом к лицу на теледебатах © AP,

Трамп в ответ на критику заявил, что сын демократа Хантер Байден получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которую признали самой богатой женщиной России. Джо Байден назвал эти сведения ложными.

Также Байден предложил Трампу заткнуться. В ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена.

«Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмутился демократ.

Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.