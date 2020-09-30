По словам Байдена, Трамп не может сказать Путину что-либо «о вознаграждении за головы американских солдат». Так Байден прокомментировал материал The New York Times о том, что Россия вступила в сговор с боевиками в Афганистане и предлагала им деньги за убийство солдат армии США в этой стране.
Трамп в ответ на критику заявил, что сын демократа Хантер Байден получал деньги от вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, которую признали самой богатой женщиной России. Джо Байден назвал эти сведения ложными.
Также Байден предложил Трампу заткнуться. В ходе дебатов Трамп неоднократно перебивал Байдена.
«Ты заткнешься? Это так не по-президентски», — возмутился демократ.
Первые дебаты Байдена и Трампа прошли в актовом зале университета «Кейс Уэстерн Ризерв» в Кливленде, штат Огайо. Вторые дебаты кандидатов на пост главы американского государства пройдут 15 октября в Майами, штат Флорида, третьи — в Нэшвилле, штат Теннесси. Выборы президента США состоятся 3 ноября.