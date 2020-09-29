Однако, отметил эксперт, Либерально-демократическая партия и коммунисты постоянно говорят о необходимости сохранения союза с Россией, поэтому с этой точки зрения их можно назвать пророссийскими.
«Кроме того, сейчас формируются несколько инициативных групп. Например, гражданская инициатива «Союз» пытается объединить сторонников союза с Россией и позиционирует себя как пророссийская группа», — привел пример Дзермант.
Политолог добавил, что по мере роста политической активности в стране пророссийская составляющая будет выражаться в разных формах, но какого-то конкретного лидера, олицетворяющего это движение, пока нет.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.