Эксперт отметил, что, по сути, в Белоруссии сейчас сложилось протестное движение без лидеров, которое управляется дистанционно через Telegram-каналы, что одновременно является и силой, и слабостью этого движения.
«Это некая новая ситуация, с которой в Беларуси мы столкнулись», — констатировал Дзермант.
Политолог прогнозирует, что рано или поздно произойдет кристаллизация более-менее конструктивного ядра у этой оппозиции, которое войдет в легальное политическое пространство и там будет отстаивать интересы протестующих.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.