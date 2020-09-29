Трудно сказать, кто руководит белорусской оппозицией в самой республике, потому что все основные фигуры исключены из политической борьбы либо из-за возбужденных против них уголовных дел, либо из-за того, что они покинули страну. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Прозападное лобби в Беларуси потеряло в весе, но никуда не исчезло © Facebook, Алексей Дзермант

«Это некая новая ситуация, с которой в Беларуси мы столкнулись», — констатировал Дзермант.

Политолог прогнозирует, что рано или поздно произойдет кристаллизация более-менее конструктивного ядра у этой оппозиции, которое войдет в легальное политическое пространство и там будет отстаивать интересы протестующих.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.