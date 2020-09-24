По его словам, политсоветники обсудят урегулирование конфликта в Донбассе в ближайшее время, однако конкретной даты еще нет.
«Я не знаю, когда эта встреча будет (советников — ред.). У меня есть информация, что она готовится в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Но я знаю, что после результативной встречи советников. Должна быть следующей встреча уже лидеров», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Очередная встреча политсоветников «нормандской четверки» прошла 11 сентября.
После нее Зеленский заявил, что договоренность о встрече лидеров в Берлине уже достигнута.
Однако замглавы МИД РФ Андрей Руденко 15 сентября опроверг слова Зеленского, назвав их неправдой.
Дипломат отметил, что на переговорах советников и политсоветников в Берлине постпред РФ Дмитрий Козак «четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет».