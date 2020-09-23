Инцидент произошел во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020» на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области, куда приехал президент.
Комплекс Javelin не смогли использовать даже против «условного противника», рассказал командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», — отметил военный.
Причины отказа американского комплекса выясняются. Их поставки из США на Украину начались весной 2018 года при президенте Петре Порошенко.
Данные ракетные комплексы позиционировались как средство тотального уничтожения российских танков.