Президент Владимир Зеленский приехал на учения наблюдать за работой американского противотанкового ракетного комплекса Javelin, но тот не сработал, сообщил телеканал «1+1» 23 сентября

США в вопросе Javelin для Украины ведет себя как почтальон Печкин — эксперт © U.S. Army photo by Sgt. Josephine Carlson

Комплекс Javelin не смогли использовать даже против «условного противника», рассказал командующий войсками оперативного командования «Север» Валерий Залужный.

«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может, что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», — отметил военный.

Причины отказа американского комплекса выясняются. Их поставки из США на Украину начались весной 2018 года при президенте Петре Порошенко.

Данные ракетные комплексы позиционировались как средство тотального уничтожения российских танков.