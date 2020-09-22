По информации ФСБ, 32-летний гражданин Украины приехал в Крым в поисках сообщников, чтобы с их помощью дестабилизировать обстановку в регионе.
В сентябре этого года он распространял в Крыму листовки, призывавшие посягнуть на территориальную целостность России. Киевский районный суд Симферополя заключил его под стражу на время следствия.
Житель Евпатории попал в поле зрения силовиков, когда в соцсетях угрожал взорвать административные здания в Крыму. ФСБ подозревает его и в распространении экстремистских листовок.
«У задержанного обнаружены и изъяты компоненты взрывных веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами, листовки экстремистского содержания, а также другие предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности задержанного», — сообщили в ФСБ.
Дожидаться окончания расследования уголовного дела, возбужденного по статьям, связанным с экстремизмом, россиянин также будет под стражей.