«Я смотрел (выступления «Квартала — 95» — ред.), я был приглашен, я бывал гостем там. Это смешно, иногда достаточно жестко они могли троллить и нас, музыкантов, и политиков. И это было круто, потому что было смело, и это допускалось. И если иногда музыканты даже могли обидеться, то можете себе представить, как политики, которые чувствуют себя сильными мира сего, должны были обижаться. Но при всем при этом все это проходило, было очень смешно, весело и допустимо», — сказал Меладзе о встречах с Зеленским, который до президентства участвовал в юмористических выступлениях.
Он также добавил, что знаком с Игорем Коломойским, но не слишком хорошо.
Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в украинском Николаеве, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе.
Валерий Меладзе прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.