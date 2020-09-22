Российский певец, актёр, продюсер и телеведущий Валерий Меладзе 21 сентября в интервью журналисту Максиму Шевченко рассказал о связях с украинским лидером Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским

«Коломойский проиграл битву за Зеленского». Эксперты о конфликте украинских олигархов с Западом © пресс-служба президента Украины/РИА Новости

Он также добавил, что знаком с Игорем Коломойским, но не слишком хорошо.

Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в украинском Николаеве, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе.

Валерий Меладзе прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.