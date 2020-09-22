Киевлянину нужно было добраться до улицы Российской. Тариф напрямую зависел от километража, поэтому пассажир уточнил, каким маршрутом он намерен ехать. В ответ водитель стал кричать, чтобы его «не учили жить». Когда пассажир попросил водителя поехать более короткой дорогой на Дарницу, таксист нецензурно обругал его.
Тогда клиент попросил высадить его на бульваре Дружбы народов, чтобы не продолжать поездку с грубияном. Но таксист потребовал полной оплаты поездки, остановил машину на бульваре, выскочил из салона и подбежал к пассажирской двери. Затем вытащил пассажира из машины и нанес несколько ударов кулаками по голове, после чего скрылся.
Пострадавший подал заявление об избиении в полицию, по факту происшествия правоохранители завели уголовное производство. Личность таксиста устанавливают.
В полиции утверждают, что большинство служб такси, где водители просто авторизуются в программе, могут только удалить такого таксиста из системы и отключить от программы. Иных рычагов влияния, по словам организаторов перевозок, у них нет — как, собственно, и отбора шоферов.