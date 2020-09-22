В Киеве таксист избил пассажира из-за спора о том, как проехать на улицу Российскую. Об этом 21 сентября сообщает strana.ua

Киевский таксист за дополнительную плату предлагает интересные услуги для пассажиров © РИА Новости, Александр Уткин | Перейти в фотобанк

Тогда клиент попросил высадить его на бульваре Дружбы народов, чтобы не продолжать поездку с грубияном. Но таксист потребовал полной оплаты поездки, остановил машину на бульваре, выскочил из салона и подбежал к пассажирской двери. Затем вытащил пассажира из машины и нанес несколько ударов кулаками по голове, после чего скрылся.

Пострадавший подал заявление об избиении в полицию, по факту происшествия правоохранители завели уголовное производство. Личность таксиста устанавливают.

В полиции утверждают, что большинство служб такси, где водители просто авторизуются в программе, могут только удалить такого таксиста из системы и отключить от программы. Иных рычагов влияния, по словам организаторов перевозок, у них нет — как, собственно, и отбора шоферов.