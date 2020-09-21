«Довод, что Германия стала бы зависимой (от поставок газа из РФ. — Ред.), неверен», — цитирует Шольца издание.
Заместитель канцлера Ангелы Меркель отметил, что «Северный поток — 2» — это частный экономический проект, который не дает повода для санкций.
Он также полагает, что инвесторы газопровода «сделали хороший расчет».
Между тем «Северному потоку — 2» угрожают новые санкции из-за «отравления» оппозиционера Алексея Навального в дополнение к уже введенным США ограничительным мерам.
Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.
Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».
Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.
В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.
СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.