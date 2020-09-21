Германия не окажется в зависимости от России из-за газопровода «Северный поток - 2», сказал вице-канцлер ФРГ, министр финансов страны Олаф Шольц на Восточногерманском экономическом форуме в городе Бад-Заров. Его слова приводит DW 21 сентября

«Довод, что Германия стала бы зависимой (от поставок газа из РФ. — Ред.), неверен», — цитирует Шольца издание.

Заместитель канцлера Ангелы Меркель отметил, что «Северный поток — 2» — это частный экономический проект, который не дает повода для санкций.

Между тем «Северному потоку — 2» угрожают новые санкции из-за «отравления» оппозиционера Алексея Навального в дополнение к уже введенным США ограничительным мерам.

Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.

Позднее блогера перевезли самолетом в Германию, где военные медики заявили, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Позднее германский Кабмин сообщил, что эти выводы были подтверждены также в лабораториях Швеции и Франции, при этом отказался уточнить, в каких конкретно лабораториях.

В Кремле заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.

В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи по делу Навального.

СК РФ тем временем направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, а если наличие отравляющего вещества подтвердится, то следствие будет открыто и де-юре.