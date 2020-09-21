Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что работает над программой создания свободной экономической зоны в Донбассе, предусматривающей право пользоваться землями. Об этом в понедельник, 21 сентября, он заявил в эфире «Украинского радио»

«Что такое свободная экономическая зона? Кто точно может это сформулировать?.. Дело в том, что никто не уточнил значения этой фразы… Сейчас я с одним очень умным человеком работаю над тем, какой именно статус нужно предоставить свободной экономической зоне. Идея чрезвычайно привлекательная и реальная… Открою немного тайну. Программа, над которой я сейчас работаю вместе с автором идеи, состоит в том, чтобы, пользуясь предусмотренным еще римским правом способом так называемых суперфиций предоставлять юридическое право под юрисдикции мощных ведущих государств мира, отдавать землю, предварительно ознакомившись с программой», — сказал Фокин.

Донбасс: Киев отказывается обсуждать политические вопросы © из личного архива Натальи Никоноровой

«Если иностранец пришел и говорит: я буду строить казино, развлекательные учреждения — то нет, иди гуляй дальше, тебе землю не отдадим. А другой приходит и говорит: я тут хочу построить завод или производство… Это не аренда, это именно суперфиция. Это земля, которая не теряет своей государственности, но отдается в руки человеку, который даже имеет право передавать эту землю как наследство», — добавил Фокин.

По его мнению, такая программа будет гарантировать безопасность инвестиций в Донбасс.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что создание в регионе свободной экономической зоны может способствовать решению конфликта.