В киевском метро обнаружили неизвестные науке бактерии. Соответствующие данные предоставили американские специалисты проекта MetaSUB, передает издание Znaj.ua 20 сентября

MetaSUB занимается исследованием «микробного населения» в метрополитенах по всему миру. Образцы берутся со стен, сидений, поручней и прочих поверхностей вагона метро, а затем отправляются на анализ в лабораторию, расположенную в Нью-Йорке.

Проблемы с киевским метро. Как киевская подземка иллюстрирует проблемы страны © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эксперты определили, что от 10 до 80% геномов в образцах, взятых в столичном метро, — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. А на станции метро «Контрактовая площадь» ранее нашли геном чумной палочки — как и в наземном транспорте Новой Зеландии и Нигерии.