MetaSUB занимается исследованием «микробного населения» в метрополитенах по всему миру. Образцы берутся со стен, сидений, поручней и прочих поверхностей вагона метро, а затем отправляются на анализ в лабораторию, расположенную в Нью-Йорке.
На Украине проект запустили только в 2017 году, и действует он только в столичном метро. Образцы ежегодно берут 21 июня. Отмечается, что MetaSUB на Украине существует исключительно силами волонтеров, заинтересованных в исследованиях.
Эксперты определили, что от 10 до 80% геномов в образцах, взятых в столичном метро, — это микроорганизмы, которые не удается идентифицировать по базам данных. А на станции метро «Контрактовая площадь» ранее нашли геном чумной палочки — как и в наземном транспорте Новой Зеландии и Нигерии.