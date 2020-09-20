«Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну, прошли и прошли. Нам было нестрашно», — заявил он, комментируя мотопробег, в котором сам принял участие.
Мотопробег в Минске был приурочен к 75-й годовщине Великой Победы, мероприятие было организовано международным мотоклубом Harley Owners Group (H.O.G).
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.