Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в самые тяжелые для Украины времена он и его команда спасли страну от «агрессора». Об этом он заявил на выступлении в Тернополе, трансляцию которого опубликовал на своей странице в Facebook 19 сентября

Новые записи Деркача: «отец нации» Порошенко обворовывал украинцев, чтобы помочь сыну Байдена © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк остановить «агрессора», но и заложила основы украинской государственности, такие как армия, язык и вера.

Он также добавил, что продолжит отстаивать курс Украины в НАТО и Евросоюз.

Ранее Порошенко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за сокращение расходов на армию. По его словам, Зеленский увеличивает финансирование силовых органов, «которые все чаще в ручном режиме используются для преследования оппозиции, волонтеров и патриотов».