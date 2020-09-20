Эксперт отметил, что это довольно сложная процедура, и это явно не произойдет в течение нескольких месяцев, потому что для адаптации белорусской экономики и белорусской финансовой системы нужны годы.
Для этого нужен единый эмиссионный центр и единая финансовая политика, но сейчас российская финансовая политика достаточно экономна, а Белоруссия все время живет за счет дополнительных финансовых вливаний, указал политолог.
«Здесь уже существует противоречие. Поэтому просто так, с сегодня-назавтра, ввести российский рубль невозможно. Вернее, возможно все, если очень захотеть. Но как минимум неблагоразумно», — резюмировал Ищенко.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.