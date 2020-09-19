Ранее неизвестный открыл стрельбу в ресторане «Арарат» на Гагаринском плато в центре Одессы, в результате чего два человека получили ранения.
«Сегодня, 18 сентября, в одном из одесских ресторанов произошла перестрелка между двумя мужчинами, личности которых устанавливаются. Грубо нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны сотрудниками СБУ (Службы безопасности Украины — ред.). По факту хулиганства с применением оружия начато уголовное производство по статье "хулиганство"», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что оба участника получили огнестрельные ранения, но их жизни ничего не угрожает.