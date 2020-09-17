Во время переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе между главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и главой делегации от России Борисом Грызловым произошла перепалка, сообщила «Украина 24» 16 сентября

По словам Кравчука, спор с Грызловым у него завязался из-за высказывания последнего о том, кому принадлежит территория Донецкой и Луганской областей.

«Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинской делегации, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую ​​неточность. Потому что это украинская территория, она признана всеми международными документами. Кстати и президентом Российской Федерации, который считает, что это территория Украины», — сказал Кравчук.

Украинская делегация в ТКГ по Донбассу обзаведется собственным спикером © flickr.com, Avarine

В итоге перепалка прекратилась и, по словам Кравчука, стороны «пришли к общей точке зрения».

При этом бывший уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, сопредседатель фракции «Европейской Солидарности» Ирина Геращенко у себя в Facebook написала пост о работе ТКГ.

Нардеп похвалила старания Кравчука и в очередной раз осудила поведение заместителя главы делегации Витольда Фокина, сказав, что критика помогает таким, как он, «возвращаться к истокам, вспоминать, какую страну представляют в минских группах».

В среду, 16 сентября, состоялось очередное заседание ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе, переговоры продолжались почти 7 часов.