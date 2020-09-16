Институт национальной памяти Украины выступил против возвращения одесским улицам наименований в честь Маршала Жукова и 25-й Чапаевской дивизии. Об этом 16 сообщило издание «УСИ Одесса»

Мэр Одессы Геннадий Труханов на 45-й сессии Одесского горсовета заявил о своем решении вернуть в город проспект Маршала Жукова и улицу 25-й Чапаевской Дивизии. Одесский градоначальник также сообщил, что созывает общественные слушания по этому вопросу.

Институт нацпамяти в ответ на это заявил, что советские наименования противоречат украинскому законодательству, поэтому проспект Небесной Сотни переименовывать нельзя.

«Часть шестая статьи 3 указанного закона прямо запрещает "присваивать юридическим лицам и объектам права собственности имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии должность секретаря районного комитета и выше, высших органах власти и управления СССР"»,- говорится в ответе.

Антидекоммунизация. Мэр Одессы решил избавиться от «Небесной сотни» и вернуть Жукова © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета Георгий Жуков подпадает под эту статью, так как в 1941 году занимал должность комиссара, а в дальнейшем был на должности первого заместителя комиссара, заместителя министра обороны СССР, затем первого заместителя министра обороны СССР и министра обороны СССР.

А 25-я отдельная Чапаевская дивизия принимала участие в освобождении Западной Украины в составе 27-го стрелкового корпуса Украинского фронта.

Проспект Небесной сотни — один из крупных проспектов города Одессы, протяженностью 5,4 километра.

Прежде эта улица носила другие названия: до 1989 года — проспект Ленинской «Искры», а до 2016 года — проспект Маршала Жукова.

В 2016 году проспект получил название в честь погибших на Майдане участников госпереворота 2014 года в рамках проводимой в стране декоммунизации.