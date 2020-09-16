Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что местные выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса могут быть проведены в марте 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК 15 сентября

Пока менять постановление Рады о местных выборах в Донбассе не будут – Разумков © rada.gov.ua сказал Диденко.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. В запрещенный список для их проведения попали 10 территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Согласно принятому 15 июля постановлению Верховной Рады, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины. По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.