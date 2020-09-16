«Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться в соответствующие военно-гражданские администрации по поводу ситуации с безопасностью на этих территориях [Донбасса]. Как только будут необходимые условия — выборы будут назначены», — сказал Диденко.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября. В запрещенный список для их проведения попали 10 территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.
Согласно принятому 15 июля постановлению Верховной Рады, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины. По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.