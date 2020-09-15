Зеленский на брифинге в Австрии заявил, что в ближайшие 10 дней должна состояться повторная встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», после которой начнется подготовка к саммиту президентов. По его словам, все лидеры подтвердили свою готовность.
«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — сказал Руденко.
По словам Дмитрия Козака, единственным итогом встречи политсоветников в Берлине 11 сентября можно считать подтвержденную украинской стороной готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.