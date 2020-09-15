Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президенты Франции, Германии и России подтвердили свою готовность участвовать в саммите «нормандской четверки» не соответствует действительности. Об этом в комментарии РИА Новости 15 сентября рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Для чего Кремлю понадобилась встреча в «Нормандском формате» в Берлине © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — сказал Руденко.

По словам Дмитрия Козака, единственным итогом встречи политсоветников в Берлине 11 сентября можно считать подтвержденную украинской стороной готовность соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.