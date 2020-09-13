Массовое бегство за границу лидеров белорусских протестов ясно показывает, что рассчитывать на успех противникам президента Александра Лукашенко не приходится, сказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру 11 сентября

По его словам, протестная активность продолжит спадать по той лишь причине, что никакой протест в принципе невозможен, если у него нет лидеров.

«Лидеры белорусских протестов — это сборище импотентов, которые тут же еще разбежались по разным сопредельным странам. О каком протесте может идти речь?», — сказал Гаспарян.

«Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк здесь.

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.