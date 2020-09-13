По его словам, протестная активность продолжит спадать по той лишь причине, что никакой протест в принципе невозможен, если у него нет лидеров.
«Лидеры белорусских протестов — это сборище импотентов, которые тут же еще разбежались по разным сопредельным странам. О каком протесте может идти речь?», — сказал Гаспарян.
С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.
Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.
После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.