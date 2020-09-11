Во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко не будут подписаны никакие документы просто потому, что эти документы еще не готовы. Об этом рассказал специалист по российско-белорусским отношениям Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Запад хочет, чтобы Москва платила за антироссийскую политику Лукашенко — Болкунец © РИА Новости, Владимир Трефилов

К тому же, считает эксперт, Россия вряд ли захочет подписывать какие-то международные документы или документы по углубленной интеграции с президентом, который, по его мнению, не поддерживается большинством граждан республики.

Также, по его словам, белорусское общество поставит под сомнения эти документы, и те протесты, которые сейчас носят внутрибелорусский характер, и направлены конкретно против Лукашенко, могут стать антироссийскими.

«Эти соглашения еще могут быть поставлены под сомнение со стороны западного мира, и это может наложить на Россию новые экономические санкции», — считает Болкунец.

Наконец, добавил политолог, даже если Лукашенко подпишет какие-то документы, то он все равно их не будет выполнять, а сейчас он едет в Москву просто за политической и финансовой поддержкой.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.