Ранее в Кремле сообщили, что президенты России и Белоруссии на встрече в Сочи 14 сентября обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и стратегического партнерства.
К тому же, считает эксперт, Россия вряд ли захочет подписывать какие-то международные документы или документы по углубленной интеграции с президентом, который, по его мнению, не поддерживается большинством граждан республики.
Также, по его словам, белорусское общество поставит под сомнения эти документы, и те протесты, которые сейчас носят внутрибелорусский характер, и направлены конкретно против Лукашенко, могут стать антироссийскими.
«Эти соглашения еще могут быть поставлены под сомнение со стороны западного мира, и это может наложить на Россию новые экономические санкции», — считает Болкунец.
Наконец, добавил политолог, даже если Лукашенко подпишет какие-то документы, то он все равно их не будет выполнять, а сейчас он едет в Москву просто за политической и финансовой поддержкой.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.