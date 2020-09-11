Зеленский заявил, что договоренности нарушили ДНР и ЛНР. В частности, они якобы обстреляли украинские позиции 6 и 10 сентября.
«Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ… Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований мы уже понесли потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен», — сказал Зеленский.
Собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную Киевом территорию.
Рама пригласил Зеленского посетить Албанию.