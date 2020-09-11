Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ Эдди Рамой ситуацию с безопасностью в Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках «нормандского формата». Об этом 11 сентября сообщает сайт главы украинского государства

Зеленский заявил, что договоренности нарушили ДНР и ЛНР. В частности, они якобы обстреляли украинские позиции 6 и 10 сентября. Шумное дело. Как Киев сорвал инспекцию ДНР и ОБСЕ © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

«Вчера, буквально во время моей телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ… Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации незаконных вооруженных формирований мы уже понесли потери — погиб один военный ВСУ, один был ранен», — сказал Зеленский.

Собеседники отметили важность обеспечения полного, беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную Киевом территорию.

Рама пригласил Зеленского посетить Албанию.