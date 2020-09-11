Делегацию возглавляет вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также прибыл в Берлин. По его словам, Украина по-прежнему стремится к установлению мира.
«Украина сделала все возможное для выполнения договоренностей прошлогоднего саммита лидеров "нормандской четверки" в Париже. По каждому пункту мы предоставляли свои компромиссные предложения», — сказал Ермак.
Он отметил, что перемирие в Донбассе показало, что все возможно, если есть желание. По словам Ермака, пришло время конкретных действий и конкретных шагов во время саммита лидеров стран «нормандского формата».