Члены Координационного совета оппозиции Белоруссии Иван Кравцов и Антон Родненков в интервью Strana.ua 10 сентября описали, как происходило их выдворение с территории страны, и сообщили о возможной судьбе Марии Колесниковой

«Они (власти. — Ред.) хотели вывезти Марию в Европу, но у нас с Иваном не было шенгенских виз. Поэтому решили отправить нас на украинскую границу», — пояснил Родненков.

По словам оппозиционеров, в КГБ страны решили, что благодаря давнему знакомству они смогут на границе с Украиной убедить Колесникову, ставшую олицетворением протеста, покинуть Белоруссию.

«Ее попытаются вывезти еще раз. Сделать ей новый паспорт не проблема — паспорт печатается за 10 минут», — предположил Кравцов.

Оппозиционеры также рассказали, что бывали на Украине уже «раз двадцать», у обоих есть вид на жительство, полученный в конце 2019 года. По их словам, там находится очень много белорусов, которые им помогают. Кроме того, у них уже есть свой пресс-секретарь в Киеве.

Тем не менее Колесникову, по их мнению, попробуют в следующий раз вывезти в другое государство.



Читать далее: https://ukraina.ru/news/20200910/1028862083.html В тот же день в Следственном комитете республики обнародовали информацию о том, что Колесникова и Знак арестованы и им предъявлены обвинени

В среду, 9 сентября, в Следственном комитете Белоруссии обнародовали информацию о том, что входившие в предвыборный штаб Виктора Бабарико члены совета оппозиции Мария Колесникова и юрист Максим Знак арестованы.

Их обвиняют в захвате власти и совершении действий, направленных на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны.