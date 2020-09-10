«Они (власти. — Ред.) хотели вывезти Марию в Европу, но у нас с Иваном не было шенгенских виз. Поэтому решили отправить нас на украинскую границу», — пояснил Родненков.
По словам оппозиционеров, в КГБ страны решили, что благодаря давнему знакомству они смогут на границе с Украиной убедить Колесникову, ставшую олицетворением протеста, покинуть Белоруссию.
«Ее попытаются вывезти еще раз. Сделать ей новый паспорт не проблема — паспорт печатается за 10 минут», — предположил Кравцов.
Оппозиционеры также рассказали, что бывали на Украине уже «раз двадцать», у обоих есть вид на жительство, полученный в конце 2019 года. По их словам, там находится очень много белорусов, которые им помогают. Кроме того, у них уже есть свой пресс-секретарь в Киеве.
Тем не менее Колесникову, по их мнению, попробуют в следующий раз вывезти в другое государство.
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В среду, 9 сентября, в Следственном комитете Белоруссии обнародовали информацию о том, что входившие в предвыборный штаб Виктора Бабарико члены совета оппозиции Мария Колесникова и юрист Максим Знак арестованы.
Их обвиняют в захвате власти и совершении действий, направленных на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны.
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