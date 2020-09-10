Украина призывает Россию присоединиться к Совместному центру по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе во время совместной инспекции в районе Шумов на Донбассе. Об этом 9 сентября сообщили на сайте Офиса президента

«Россия отказалась от работы в рамках СЦКК… Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного — еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В который раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого — абсурдно», — говорится в заявлении. Донбасс: инспекция вместо объявленного обстрела © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк