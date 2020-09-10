«Россия отказалась от работы в рамках СЦКК… Крайне ограниченное проявление присутствия боевиков ничего никому не может дать, кроме одного — еще одного аргумента в пользу правоты Украины. В который раз вместе с международным сообществом призываем Россию вернуться к СЦКК, воздерживаться от этого — абсурдно», — говорится в заявлении.
Офис президента отмечает, что с целью опровержения недостоверных данных и недопущения новых провокаций Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.