«На вопрос, будет ли вызван глава германской дипмиссии в среду, собеседник агентства ответил: "Да"», — говорится в сообщении агентства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.
Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию.
Второго сентября правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».
В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российская прокуратура и полиция.
В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.