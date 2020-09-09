Посол ФРГ Геза Андреас фон Гайр вызван в МИД России 9 сентября в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство

«На вопрос, будет ли вызван глава германской дипмиссии в среду, собеседник агентства ответил: "Да"», — говорится в сообщении агентства.

Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Навального, заявила, что российская сторона ждет германского посла на Смоленке.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было. Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию.

Второго сентября правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российская прокуратура и полиция.

В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.

Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.