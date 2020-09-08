На продвижение болгарских туристических направлений выделено 0,5 млн евро (45 млн руб.), такую информацию РИА Новости 8 сентября озвучила вице-премьер Болгарии Марияна Николова

По словам Николовой, в ближайший год министерство туризма Болгарии проведет масштабную компанию по распространению информации о местных курортах на телевидении, печатной прессе и в интернете. Речь идет о массовых коммуникациях трех стран.

«Из-за пандемии рекламные мероприятия международных туристических направлений были остановлены. Теперь Болгария снова начинает работу в этом направлении. С 3 сентября началась наша рекламная кампания по рынкам в России, Украины и Молдавии, на которую будет потрачено почти 500 тысяч евро (45 млн руб. — ред). Мы будем продвигать бальнеологию, СПА-возможности, культурный и винный туризм. Кроме того, мы планируем объявить старт нового зимнего сезона», — рассказала Николова.

Болгария разрешила украинцам до конца сентября въезжать без карантина и теста © РИА Новости, Юрий Кавер | Перейти в фотобанк

В среднем Болгарию посещает около 9 миллионов туристов в год, примерно 500 тысяч из них — россияне и примерно 400 тысяч — украинцы.

По данным одного из опросов, у большинства жителей постсоветского пространства Болгария ассоциируется с морем, пляжем и болгарским перцем.