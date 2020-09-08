Горнорабочие караула, а также шахт «Батькивщина» и «Терновская» в Днепропетровской области поддержали коллег из шахты «Октябрьская», которые шестые сутки протестуют под землей. Об этом председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 8 сентября

В Кривом Роге семьи протестующих шахтеров провели автопробег на пятый день забастовки © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Девяносто шахтеров караула, 60 шахтеров "Терновской" шахты, 214 шахтеров шахты "Батькивщина" объявили о подпольном протесте в знак солидарности с требованиями 29 шахтеров "Октября", которые на шестой день требуют повышения зарплат и улучшения условий работы. По состоянию на 8:30 (8 сентября — ред.) в подпольном протесте Криворожского завода участвуют 393 сотрудника. Из других предприятий криворожского региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить ''итальянский удар"», — написал Волынец.

Кроме того, по его данным, сотрудники первой смены шахты «Терновская», которых администрация не пустила на работу, планируют поддержать коллег протестом на площади возле здания администратора Криворожского железорудного комбината.

Волынец также сообщил, что во вторник, 8 сентября, на внеочередную сессию — на две недели раньше запланированной сессии — соберется городской совет Кривого Рога.