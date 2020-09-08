Ранее он сообщал, что 29 горняков шахты «Октябрьская» объявили об акции протеста и отказались подниматься на поверхность.
«Девяносто шахтеров караула, 60 шахтеров "Терновской" шахты, 214 шахтеров шахты "Батькивщина" объявили о подпольном протесте в знак солидарности с требованиями 29 шахтеров "Октября", которые на шестой день требуют повышения зарплат и улучшения условий работы. По состоянию на 8:30 (8 сентября — ред.) в подпольном протесте Криворожского завода участвуют 393 сотрудника. Из других предприятий криворожского региона сообщают о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами, объявить ''итальянский удар"», — написал Волынец.
Кроме того, по его данным, сотрудники первой смены шахты «Терновская», которых администрация не пустила на работу, планируют поддержать коллег протестом на площади возле здания администратора Криворожского железорудного комбината.
Волынец также сообщил, что во вторник, 8 сентября, на внеочередную сессию — на две недели раньше запланированной сессии — соберется городской совет Кривого Рога.