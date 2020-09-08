«После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля по конец отчетного периода СММ зафиксировала в целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 173 взрыва, два пролетевших неопределенных боеприпаса и 13 осветительных ракет, а также 762 очереди и выстрелы)», — говорится в отчете.
По данным наблюдателей, в течение прошлых выходных в Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
В субботу, 5 сентября, прогремел взрыв неопределенного происхождения в районе юго-восточнее н. п. Светлодарска, подконтрольного Киеву. В период с вечера 5 до вечера 6 сентября миссия также зафиксировала взрыв в районе Донецкой фильтровальной станции.
В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне — «потери противника уточняются».