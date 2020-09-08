Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине после начала перемирия 27 июля зафиксировала 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 7 сентября

В Кремле призвали к продолжению режима прекращения огня в Донбассе © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк отчете.

По данным наблюдателей, в течение прошлых выходных в Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

В субботу, 5 сентября, прогремел взрыв неопределенного происхождения в районе юго-восточнее н. п. Светлодарска, подконтрольного Киеву. В период с вечера 5 до вечера 6 сентября миссия также зафиксировала взрыв в районе Донецкой фильтровальной станции.

В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне — «потери противника уточняются».