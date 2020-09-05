Локальные успехи президента Белоруссии Александра Лукашенко в борьбе с протестующими против итогов выборов не дают ему шансов на сохранение власти в ближайшей перспективе, сказал политолог Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Что касается Лукашенко, то он достиг локального успеха, он подавил выступления. Но дело в том, что Лукашенко абсолютно все равно, как будет меняться система власти в Белоруссии: ее разрушат, как на Украине, в результате государственного переворота, или Белоруссия будет реформироваться в общее с Россией пространство. Дело в том, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась», — подчеркнул эксперт.

Асфальтоукладчик системы. Как Лукашенко чистит Беломайдан и оппозицию © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Если же он начнет реформы, то ему придется уйти самому, потому что вне режима личной власти он управлять не умеет, добавил Ищенко.

С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.