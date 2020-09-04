Украинцы проголосуют за абстрактного "спасителя", а в Белоруссии продолжится борьба власти с оппозицией, хотя на повестке появится новый вопрос: укреплять ли связи с Россией. Политические итоги лета для Украины и Белоруссии подвел обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

- Ростислав, как вы считаете, снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа», экономические проблемы страны, тупик по Донбассу, попытки «партии войны показать свою силу», что из этого самое главное вы определите в минувшем лето?

— Главное, что произошло на Украине, это уже не отменить, это ликвидация государственности, а все остальное — это результаты. Понимаете, если у вас температура опустилась до 34 градусов и вы начали плохо пахнуть, то очевидно, вы умерли, но то, что вы плохо пахнете и температура опустилась, это совершенно второстепенное явление по сравнению с тем, что вы умерли. Вот так и здесь.

- То есть этот труп не реанимировать уже никак?

— Нет, безусловно.

- Как вы считаете, какая политическая осень ждет Украину, особенно если иметь в виду, что на 25 октября выборы назначены?

— День сурка. То есть они опять будут голосовать за какого-нибудь своего «спасителя», только в данном случае на местных выборах. Они сейчас местные выборы рассматривают фактически как… даже не референдум о доверии Зеленскому, а как возможность дать старт приходу к власти какой-нибудь другой политической структуры, соответственно, опять сейчас будут голосовать за какого-то абстрактного «спасителя», который должен прийти, и все само собой должно переустроиться. А потом будет очередное разочарование.

Осень президента. Новый политический сезон Владимира Зеленского © president.gov.ua - Ваш прогноз: кто может выступить этим «спасителем»?

— Никто!

- Теперь о Белоруссии. Август для нее горячим выдался, мы все это видели, но можно ли говорить, что протесты достигли или не достигли своей цели? Лукашенко власть удалось удержать? Да или нет? И если да, то какой ценой?

— Смотря что считать целью протестов, думаю, что если мы исходим из того, что все таки протесты организовывали польские спецслужбы и ориентированная на Польшу внутрибелорусская оппозиция, в том числе среди белорусской власти, то, безусловно, они своей цели не достигли. Почему? Потому что результат оказался диаметрально противоположным, в результате сейчас свои позиции в Белоруссии Россия укрепила. Значит, что касается Лукашенко, то он достиг локального успеха, он подавил выступления, но дело в том, что Лукашенко абсолютно все равно, как будет меняться система власти в Белоруссии, ее разрушат, как на Украине, в результате государственного переворота, или Белоруссия будет реформироваться в общее с Россией пространство, дело в том, что абсолютная власть Лукашенко все равно кончилась. Он может поиграть еще полгода-год, но если он не начнет реформы, то его рано или поздно свергнут. А если он начнет реформы, то ему придется уйти самому, потому что вне режима личной власти он управлять не умеет.

- А какой ваш прогноз по Белоруссии на осень?

— Будет происходить борьба Лукашенко с оппозицией, будет по идее происходить борьба части белорусской элиты вместе, кстати, с Россией за укрепление российских позиций и части белорусской элиты против укрепления российских позиций в Белоруссии, это объективные процессы.