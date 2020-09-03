Поддержка президента Белоруссии Александра Лукашенко со стороны главы российского государства Владимира Путина разочаровала пророссийскую оппозицию, сказал председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов в интервью Украина.ру

Ранее Путин сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.

«Многие на эти слова отреагировали эмоционально. Националисты получили повод для очередной волны криков про «российскую агрессию», а часть пророссийской оппозиции была разочарована открытой поддержкой Лукашенко», — отметил Агафонов.

«Русофобы торжествуют»: журналист рассказал, как белорусы восприняли слова Путина о резерве силовиков © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

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