Ранее Путин сообщил, что Россия готова в случае необходимости направить в Белоруссию работников правоохранительных органов.
«Многие на эти слова отреагировали эмоционально. Националисты получили повод для очередной волны криков про «российскую агрессию», а часть пророссийской оппозиции была разочарована открытой поддержкой Лукашенко», — отметил Агафонов.
По его мнению, «основными мотивами Путина были недопущение развития ситуации в Беларуси по неконтролируемому насильственному сценарию, чреватому гражданской войной и приходом к власти экстремистов».
С интервью можно ознакомиться здесь.